Wiiiie süß! Zum allerersten Mal postet Sarah Lombardi (24) ein Foto ihres kleinen, süßen Sohnes Alessio (1). Bisher vermieden sie und ihr Ex Pietro (24) jegliche Aufnahmen, die ihren fast zweijährigen Spross von vorne zeigen – bis jetzt. In ihrer eigenen App hat Sarah nun nämlich einen Schnappschuss von Alessios Gesicht veröffentlicht. Noch im März erklärte sie gegenüber Promiflash: "Also es ist eigentlich so, dass ich nur mit diesem ganzen Thema einfach vorsichtig umgehe. Es ist nicht so, dass ich darauf bedacht bin, dass man nicht weiß, wie er von vorne aussieht. Sondern Alessio is'n total hübscher Junge. Und jeder kann wissen und darf auch wissen, dass er hübsch ist. Da bin ich auch stolz drauf." Jetzt darf auch jeder sehen, wie hübsch ihr kleiner Kämpfer wirklich ist!



