Für DSDS-Star Monique Simon (21) geht es auch nach dem bitteren Castingshow-Aus im Viertelfinale steil bergauf. Bei einem Event in Düsseldorf feierte die Brünette jetzt ihr Red-Carpet-Debüt. Wie ein kleiner Star und selbstbewusst wie eh und je schritt sie über den roten Teppich und beantwortete fleißig Fragen zu ihrer Zeit bei "Deutschland sucht den Superstar". Wie sie sich mittlerweile fühlt? "Ich bin gerade gar nicht mehr so enttäuscht, weil: Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Es war eine super Zeit mit Höhen und Tiefen, und ich bin noch da. Moni ist noch am Start." Und vielleicht winkt bei so viel Event-Action ja schon bald der erste Job im Musikbiz.



