Rauswurf-Fehler bei der diesjährigen Staffel von Der Bachelor? Alesa Music (25) ist eine der 22 liebeshungrigen Kandidatinnen, die Anfang 2017 um die Gunst von Junggeselle Sebastian Pannek (30) kämpfen. Doch in Folge vier entscheidet sich der Kölner gegen sie und schickt Alesa nach Hause. Das war ein fataler Fehler, denn dadurch konnte er nicht in den Genuss von Alesas heißer Seite kommen. "Natürlich, man darf nicht alles sofort preisgeben und Basti hat mich zu schnell rausgewählt, deswegen hat er die Seite leider verpasst", so der Rotschopf im Promiflash-Interview auf dem Fashiondeluxxe Charity Bazar in München. Für ein Musikvideo von Die Kaiser präsentierte Alesa vor Kurzem ihre erotische Seite und stellte deutlich klar – die sollte jeder Liebes-Anwärter gesehen haben.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de