Am 29. April feiern Prinz William (34) und Herzogin Kate (35) bereits ihren sechsten Hochzeitstag. Auf ihrer Party performte damals Sängerin Ellie Goulding (30) und gab nicht nur ihre eigenen Songs zum Besten, sondern sang auch einige Cover-Versionen, wie Popsugar berichtete. Nun kam heraus: Als später ein DJ auflegte, rockten Kate und William sogar zum Song "Sex On Fire" von Kings of Leon.



