Mit ihren Sex-Clips und Erotik-Tipps eckt Katja Krasavice (20) im Netz oft an. Die YouTuberin nimmt sich den Online-Hate aber nicht all zu sehr zu Herzen: Sie postet fleißig verruchte Pics und Videos – und wird dafür jetzt belohnt! Auf Instagram knackt die vollbusige Blondine jetzt die Eine-Million-Marke. Mit einem Ballon-Foto und emotionalen Worten bedankt sich Katja auf ihrem Profil bei ihren Followern: "Eine Million – für manche ist es nur eine Zahl, für mich ist es aber viel mehr als das! Alle meinten ‘Lass das’, ‘So wie du bist, wird dich keiner mögen’. Ich habe aber nie darauf gehört und einfach das gemacht, was mir Spaß gemacht hat."



