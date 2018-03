Liebes-Neid bei den diesjährigen Bachelor-Kandidatinnen? TV-Junggeselle Sebastian Pannek (30) entscheidet sich beim Finale für die Halb-Brasilianerin Clea-Lacy Juhn (25). Verübeln die übrigen Teilnehmerinnen ihm diese Entscheidung? Nicht, wenn es nach Julia Anna Friess (27) und Alesa Music (25) geht. "Ich freue mich unglaublich für Clea und Basti, das passt wie Arsch auf Eimer, wirklich", verrät Julia gegenüber Promiflash beim Fashiondeluxxe Charity Bazar 2017 in München. Ex-TV-Konkurrentin Alesa stimmt ihr dabei vollkommen zu: "Also definitiv passen sie zusammen, wenn man die strahlenden Augen von Sebastian und von Clea sieht, oh my god, wie ein Herz und eine Seele." Na, da fehlt von bösem Blut wirklich jede Spur.



