Was für eine sexy Show von Rita Ora (26)! Die Sängerin war am Donnerstag in New York in einem gewagten Outfit unterwegs. In einem schwarzen Lack-und-Leder-Look zeigte sie sich mal wieder extremheiß und brachte den Sadomaso-Style in neue Sphären. Auf einen BH verzichtete sie dabei komplett und scheute sich somit auch nicht vor einer vorprogrammierten Nippel-Show. Die Schauspielerin kann aber auch anders. Nur wenige Stunden später kreuzte sie bei der DKMS-Gala in einem grünen Kleid auf, das bis zum Hals geschlossen war. Dadurch verlor sie trotzdem keinen Funken ihrer Hotness!



