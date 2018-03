Sophie Guidolin ist vierfache Mutter und ein echter Fitness-Junkie – ihr Körper ist der eindeutige Beweis dafür! Ihre stählerne Kehrseite fällt einem derzeit besonders ins Auge, der widmet sie sich aktuell extra intensiv. Auf Instagram lässt sie ihre Fangemeinde und alle anderen stets gern an ihren Fortschritten in Sachen Po-Transformation teilhaben. Mit ihren Pics stellt sie Stars wie Kim Kardashian (36), Jennifer Lopez (47) und Emily Ratajkowski (25), die eigentlich für ihre knackigen Hintern bekannt sind, in den Schatten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de