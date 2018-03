Farid Bangs (30) Penis ist Thema in England. Mitte Mai gab der Gangster auf Facebook bekannt, dass er für die Nacktshow Adam sucht Eva - Promis im Paradies angefragt wurde. Er habe jedoch absagen müssen, weil sein übergroßes Geschlechtsteil für Minderwertigkeitskomplexe in deutschen Haushalten sorgen würde – meinte er. Das hat auch die britische Online-Plattform The LAD Bible mitbekommen und veröffentlichte einen Artikel darüber. "Rapper kann wegen seiner voluminösen Männlichkeit nicht an Nacktshow teilnehmen" hieß es im Titel. Das freute wiederum den 30-Jährigen. "Ich gehe international!", verkündete er auf seinem Profil. Wie weit ihn sein bestes Stück wohl noch bringen wird?



