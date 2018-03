Geht es in dem Song der deutsch-thailändischen YouTuberin um ihre neue Flamme? Sängerin Jannine Weigel (16) ist in Thailand eine ganz große Berühmtheit. Seit 2013 stellt sie regelmäßig Coversongs auf Englisch und Thai auf ihren Kanal. Mittlerweile kann sich die 16-Jährige über mehr als zwei Millionen Subscriber freuen. Mit zehn Jahren zog Jannine von Nordrhein-Westfalen nach Bangkok und lebt seither dort. Jetzt hat sie ihren Fokus auf ihr Heimatland Deutschland gelenkt und singt sogar einen Song in ihrer Muttersprache. Hier geht es vor allem um ihre große Liebe: “Über meine Heimatstadt Steinfurt, wie ich die vermisse und so”, erklärte sie im Gespräch mit Promiflash.



