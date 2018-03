Was für gute Gene! Shanica Knowles steht in Sachen Beauty ihren berühmten Cousinen Beyoncé (35) und Solange Knowles (30) in nichts nach! Wie Queen Bey war auch Shanica schon als Kind ein Star. In der Disney-TV-Show Hannah Montana spielte sie die Rolle der Amber Addison, eine Rivalin von Miley Cyrus (24). Danach war sie in einigen US-Sitcoms zu sehen und sang in einer Girl-Group. Der große internationale Erfolg wie bei Beyoncé ist jedoch ausgeblieben. Trotzdem macht sie weiter Musik und ist heute Country-Sängerin. Bei dem Schönheits- und Talent-Erbgut der Familie Knowles darf man schon sehr auf die noch ungeborenen Zwillinge von Beyoncé und Rapper Jay-Z (47) gespannt sein!



