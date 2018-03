Wenn das mal keine aufregende Party-Runde ist! Bibi Heinicke (24) hat sich ihre besten Freundinnen geschnappt und macht an diesem Wochenende auf Mallorca ordentlich einen drauf! Und die Mädelstruppe hat auch einen triftigen Grund zum Feiern: YouTuberin MaryM wird nämlich in wenigen Wochen ihren Freund Tobias Wolf das Jawort geben. Da Bibi ihrer BFF an diesem wichtigen Tag als Trauzeugin zur Seite stehen wird, scheut sie beim Junggesellinnenabschied keine Kosten und Mühen. So sichtet Promiflash das Duo gemeinsam mit Vlogger-Kolleginnen Anna Maria (21) und Katharina Damm auf der spanischen Insel. Dieser Feier-Marathon schraubt die Erwartungen für die Hochzeitssause auf jeden Fall ganz schön hoch.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de