Erster Auftritt als Paar! Charlie Sheen (51) zeigte sich ganz unerwartet mit seiner neuen Flamme. Und das, obwohl US-Medien gerade noch über einen heftigen Streit zwischen dem Couple berichtet hatten. Angeblich soll der Schauspieler seine Freundin mit "Zwei-Dollar-Schlampe" beschimpft haben. Der Grund: Sie habe 150 Dollar in einer Drogerie für Make-up ausgegeben. Jetzt erwischten allerdings Paparazzi den Two and a half Men-Star mit der bisher Unbekannten an seiner Seite. "Das ist meine Freundin, das ist Jules. Bisher hat noch niemand ein Foto von uns zusammen", verkündete der 51-Jährige stolz. Gemeinsam waren die beiden auf dem Weg zum 12. Geburtstag seiner Tochter Lola Rose Sheen (12).



