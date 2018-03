Es ist endlich so weit: Heute zeigt RTL II die große Hochzeit von Traumfrau gesucht-Star Walther (57). Gemeinsam mit seiner Marta tritt er unter Palmen vor den Traualtar. Eine glückliche Beziehung führt das Paar schon ein Weilchen und das soll für den TV-Star natürlich auch so bleiben. Promiflash verriet er vorab bereits sein Rezept für die perfekte Ehe: "Bei uns wird etwas anders sein als bei anderen Brautpaaren, denn eine Frau gehört nicht mir. Es ist nicht meine Frau, sondern es ist eine Partnerin, die man auf Händen tragen muss. Eine Frau ist kein Objekt wie ein Auto, ein Boot oder ein Haus, was man hat und wo man sagt: 'meine Frau'. Das gibt’s bei mir nicht."



