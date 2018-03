Heiße Liebespost für Pietro Lombardi (24)! Seit Oktober 2016 gehen er und Sarah (24) getrennte Wege. Doch der Sänger hat jetzt ein eindeutiges Flirt-Angebot erhalten. Und das teilte er mit seinen Fans bei Snapchat. "Da kommt man ans Auto und dann findet man so was. Hallelujah!", beschrieb der "Call My Name"-Interpret die Situation. An seinem Auto fand der Musiker einen Zettel: "Pietro, du geile Sau. Meld’ dich mal. Ich will deine neue Sarah sein", stand drauf – inklusive Handynummer. Da ist wohl eine Lady dem Aufruf des 24-Jährigen gefolgt. Beim Pumpen mit Kumpel Burak stellte Pietro klar: "Burak sucht Frau. Ich suche keine – weil, die muss mich suchen."



