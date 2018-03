Diese Geschichte hat nicht nur die amerikanischen TV-Zuschauer berührt: Mandy Harvey stellte sich dem "America's Got Talent"-Publikum und präsentierte ihren eigenen Song "Try". Unglaublich: Mandy ist seit ihrem 18. Lebensjahr taub und spürt die Musik und den Beat nur durch die Vibrationen im Boden! Sie begeisterte die Jury um Simon Cowell (57) und Heidi Klum (44) so sehr, dass sie es mit ihrer Leistung direkt in die Live-Shows schaffte. "Es ist eins der unglaublichsten Dinge, die ich je gesehen und gehört habe!", lobte Simon die Performance. Mandy konnte ihr Glück kaum fassen und brach in Tränen aus. "Ich kann es nicht glauben, vielen Dank", schrieb die Brünette bei Instagram.



