Im Jahr 2009 nahm Vanessa Neigert (24) an der sechsten Staffel von DSDS teil und belegte den sechsten Platz. Damals gab sie sich selbst den Spitznamen "Pfannkuchengesicht". Davon kann allerdings keine Rede mehr sein: Vanessa hat in den vergangenen Jahren stark abgenommen und ist kaum wiederzuerkennen. Von Magersuchtgerüchten will die junge Mutter aber nichts wissen und stellte vor einiger Zeit auf Facebook klar: "Ich bin nicht magersüchtig und es geht mir gut. Wie alle wissen, bin ich mittlerweile Mama geworden und da bewegt man sich recht viel, weil der kleine Mann einen auf Trab hält."



