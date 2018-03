Karlin-Ivana Obiango (20) flimmerte 2014 als Kandidatin bei Germany's next Topmodel über den TV-Bildschirm. Model-Mama Heidi Klum (44) war jedoch nicht von ihr überzeugt und buchte ihr ein Ticket nach Hause. Davon ließ sich Karlin aber nicht unterkriegen. Sie arbeitet nicht nur immer noch als Model – sie hat sich sogar noch ein weiteres Standbein aufgebaut und möchte musikalisch so richtig durchstarten. Mit dem Simon&Garfunkel-Hit "Bridge Over Troubled Water" präsentiert sie bei YouTube ihre Stimme. "Gute Arbeit" oder "Wirklich schön gemachte moderne Version des Titels", sind nur einige Kommentare der User. Und Karlin ist nicht das einzige bekannte Gesicht im Clip. Auch Ex-GNTM-Girl Dominique ist mit dabei. Allerdings nur als Model und nicht mit ihrer Stimme.



