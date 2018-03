Sixpack-Mom Chontel Duncan powert ihr Work-out auch im sechsten Schwangerschaftsmonat durch! Die australische Sportskanone und Ehemann Sam erwarten ihr zweites Baby. Genau wie in ihrer ersten Schwangerschaft Söhnchen Jeremiah stemmt die blonde Powerfrau problemlos Hanteln und schwere Gewichte. Und schon damals musste sie sich bereits mit Kritikern auseinandersetzen. "Ist das während der Schwangerschaft sicher? Ja! Für mich ist das mein normales Training. Ich halte meinen Körper in Form und bewege ihn", verteidigte sie ihr hartes Workout in einem Instagram-Post.



