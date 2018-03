Das sollte ihr Verlobter wohl besser nicht hören! Kader Loth (44) zog Anfang des Jahres mit Gina-Lisa Lohfink (30), Jens Büchner (47) und Co. in den australischen Dschungel. Ein Mit-Camper hat es ihr besonders angetan. Mit seinem durchtrainierten Body brachte Marc Terenzi (38) die 44-Jährige fast um den Verstand. "Der hat meine ganzen Hormone verrückt gemacht. Der ist schon eine Augenweide", verriet der Reality-Star gegenüber Promiflash beim SixxPaxx-Jubiläum in Berlin. Kader ist seit sechs Jahren mit ihrem Freund Ismet Atli zusammen. Nachdem sie zwischenzeitlich getrennt waren, sollen bald die Hochzeitsglocken für das Paar läuten. Ein bisschen Schmachten ist dennoch erlaubt: "Leider bin ich vergeben, aber wenn ich nicht vergeben wäre, ich hätte schon mit ihm was angefangen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de