Sitzen die Twins Dennis und Benni Wolter bald in der DSDS-Jury? Die Zwillinge haben einen eigenen YouTube-Kanal und machen dort eine Art Late-Night-Show. Nachdem ihre Kollegin Shirin David (22) letztes Jahr bei DSDS als Jurorin mitgewirkt hatte, hätten sie jetzt auch Lust auf den Job, wie sie gegenüber Promiflash beim Web Video Preis in Düsseldorf verrieten: "Ja, das würden wir auch gerne machen. Neben H.P. zu sitzen, wäre eine unglaubliche Ehre." Bisher saßen nur einmal Zwillinge in der Castingshow-Jury: Tom (27) und Bill Kaulitz (27) von Tokio Hotel im Jahr 2013.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de