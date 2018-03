Mit ihrer Show "World Wide Wohnzimmer" lassen Dennis und Benni Wolter die YouTube-Szene zittern – und lachen! Die YouTuber machen Jagd auf die größten Online-Skandale und verpacken alles, was auf der Plattform mit Bibi Heinicke (24), Shirin David (22), LionT (24) und Co. passiert, in witzige Satire-Videos. An Video-Ideen und Recherche-Aufträgen mangelt es den Spaßvögeln nicht, verrieten sie Promiflash: "Ist Bibi wirklich kleinwüchsig? Das ist die Frage" und "Wo ist LiontTV, wo ist er? Das sind die Fragen, die durch unsere Köpfe geistern nach Feierabend." Langeweile hat zu diesem virtuellen Wohnzimmer definitiv keinen Zutritt!



