Fashion-Größe Vivienne Westwood (76) war gestern Abend in Berlin! Die Mode-Ikone, die spätestens seit ihrem traumhaften Brautkleid aus Sex and the City (fast) jeder Frau ein Begriff ist, stolzierte ganz in Rot über den schwarzen Teppich der Bread & Butter by Zalando Preview. Ein prominenter Gast der Veranstaltung wurde dabei ziemlich nervös: Model Marie Nasemann (28). Im Interview mit Promiflash offenbarte die ehemalige GNTM-Kandidatin: "Ich bin ein ganz großer Vivienne-Westwood-Fan und sie ist ja heute Abend hier. Ich werde sehen, dass ich sie vielleicht mal abgreifen kann. Ich finde, sie war immer wahnsinnig mutig oder ist es immer noch mit ihren Kollektionen."



