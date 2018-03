Zwei Plastik-Fanatiker unter sich. Teilzeit-Elf Luis Padron steckt mitten in seiner Body-Transformation und sucht Rat bei einem, der sich bestens auskennt: Human Ken Justin Jedlica. Dieser erfreut sich dank seiner schrägen Schönheitsoperationen internationaler Bekanntheit und wirbt inzwischen für maßgefertigte Implantate, die er selbst als "Schummel-Muckis" trägt und jetzt auch an den Elfenmann bringen will. Beide Herren stehen übrigens bei "Plastics of Hollywood " unter Vertrag, der weltweit ersten Model-Agentur für "modifizierte Menschen", und sollen bald in einer gleichnamigen TV-Show zu sehen sein.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de