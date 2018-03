Bushido (38) geht in seiner Rolle als Familienvater voll auf. Die meisten kennen den Rapper durch seine harten Texte und kontroverse Schlagzeilen in der Presse. Doch der Gangsterrap-Titan hat auch eine andere Seite. Zusammen mit seiner Frau hat der 38-Jährige mittlerweile fünf Kinder – vier eigene und eines aus einer vorherigen Beziehung von Anna-Maria (35). Wie wichtig ihm seine Kids sind, hören seine Fans in Songs wie "Aaliyah" oder seinem neuesten Hit "Papa". Im Promiflash-Interview verriet er jetzt, dass die Kinderplanung noch lange nicht abgeschlossen ist: "Ich hätte nichts gegen drei bis vier weitere Kinder. Ich bin die ganze Zeit dabei, meine Frau zu überreden."



