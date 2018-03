Die Bachelorette-Boys im knallharten Hottie-Check! Schon am Mittwoch ist es endlich wieder so weit: Als ehemalige Bachelor-Kandidatin verteilt Jessica Paszka (27) fleißig Rosen an liebessuchende Junggesellen. Allerhöchste Zeit, die Kandidaten mal ganz genau unter die Lupe zu nehmen! Gegenüber Promiflash gaben die Ex-Bachelor-Girls Inci (24) und Erika (26) ihr gnadenloses Urteil ab: Welcher Single-Mann hat Chancen auf den Sieg – und wer geht absolut gar nicht?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de