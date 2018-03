Flirt-Tipps für die neuen Rosenkavaliere! Am Mittwoch startet bei RTL die neue Staffel von Die Bachelorette. Für die Kandidaten, die um das Herz von Jessica Paszka (27) buhlen, hat Ex-Bachelor-Kandidatin Inci (24) im Promiflash-Interview ein paar Ratschläge parat. Für die hübsche Brünette ist eins besonders wichtig: "Dass man sich wirklich selber treu bleibt." Aber Inci legt auf noch etwas großen Wert: "Keine Arschkriecherei oder so was."



