Was für eine tolle Aktion! Der Lehrer Chris Ulmer ist 29 Jahre alt und hat eine Mission: Er reist durch die kompletten USA um behinderte Kinder zu interviewen und sich mit ihnen anzufreunden. Um den Menschen in der ganzen Welt die Augen zu öffnen, filmt er seine Besuche und stellt sie online. Damit löst er jetzt einen regelrechten Hype im Internet aus – denn was der Pädagoge in den jungen Menschen auslöst, ist mit Worten wohl nicht zu beschreiben.



