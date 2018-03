Seit "Sind wir nicht alle ein bisschen Jiggy?", "Fuffies im Club" und Co. ist eine ganze Weile vergangen. In all dieser Zeit war Harris allerdings nicht untätig, der Buddy von Sido (36) probierte sich in einer anderen Musikrichtung aus. Aktuell ist er mit der House-Gruppe Autobvhn unterwegs. Viele Fans von früher fragen sich nun, ob sie deswegen länger auf ein Rap-Album warten müssen: "Ich würde nicht sagen, dass ich nicht mehr rappe oder so, aber ich bin zurzeit viel im House-Bereich unterwegs, ich mache gerade Tech House. Wir nehmen gerade eine EP auf, haben auch schon 14 Tracks zusammen und da bewege ich mich gerade", erzählte Harris gegenüber Promiflash am Rande des Borsighallen Benefiz Bowlings.



