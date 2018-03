Übertreibt es Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Lisa G. (20) mit ihrem Training? Wegen einer Kieferzyste wurde der Fitness-Fan vor genau einer Woche operiert. Trotzdem lässt es die Schönheit nicht ruhig angehen: Sie schwitzt bereits wieder im Sportstudio. An ihre letzten Trainingserfolge kann Lisa nach dem Eingriff allerdings noch nicht anknüpfen. Ihre Fans stehen ihr jedoch zur Seite und sprechen ihr auf Instagram gut zu. Sie schreiben "Gute Besserung noch, aber das wird schon wieder" und "Du siehst super aus".



