Wie die Zeit vergeht: Alessio Lombardi (2) feiert heute schon seinen 2. Geburtstag! Mama Sarah (24) und Papa Pietro (25) raufen sich nach ihrer Trennung im Oktober 2016 sogar wieder für ihren Sohnemann zusammen und schmeißen gemeinsam eine Fete. Auch als Eltern halten die beiden zusammen – selbst wenn der kleine Alessio es faustdick hinter den Ohren hat! "Da kann man nicht Augen genug haben, weil er immer irgendwas anstellt, sich immer in Gefahr bringt, mit Absicht dann auch Mama provozieren will. Aber er ist einfach so süß, dem kann ich dann auch nicht lange böse sein", erzählte Sarah Promiflash. Dann steht den Sängern wohl eine turbulente B-Day-Party mit Alessio ins Haus!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de