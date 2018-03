Darauf haben die Fans gewartet. Ein cooler "Pitch Perfect 3"-Teaser mit jeder Menge Behind-The-Scenes-Material macht jetzt schon Lust auf den Kinostart im Dezember. Die Musical-Story rund um die A-Capella-Gruppe "Barden Bellas" geht endlich in eine dritte Runde. Rebel Wilson (37), Anna Kendrick (31), Brittany Snow (31) und Hailee Steinfeld (20) gaben beim Dreh alles, um die zwei Vorgänger-Filme noch zu übertreffen. Fat-Amy-Darstellerin Rebel ließ sich dafür sogar auf einen Stunt ein, bei dem sie von zwei Hunden angegriffen wird. Natürlich kam am "Pitch Perfect"-Set aber auch der Spaß nicht zu kurz. Und am Ende der Dreharbeiten verdrückten die Filmstars sogar noch ein paar Tränen...



