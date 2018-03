Krasse Transformation von Jaimie Wilson. Der heiße Musiker wurde eigentlich als Frau geboren, merkte aber sehr früh, dass er nicht im richtigen Körper ist. So begann der 21-Jährige vor gut zwei Jahren mit einer regelmäßigen Testosteron-Behandlung und ließ sich außerdem beide Brüste abnehmen. Seine Botschaft ist einfach. "Man sollte Dinge/Personen nicht nach dem Äußeren beurteilen", schreibt der Transgender-Mann auf Instagram. Beruflich will Jaimie als Sänger voll durchstarten und arbeitet gerade auf Hochtouren an seiner Musik-Karriere.



