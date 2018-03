Bereut Lilly Becker (40) etwa ihre Global Gladiators-Teilnahme? Die Frau von Ex-Tennis-Ass Boris Becker (49) ist Kandidatin der aktuellen ProSieben-Show. In einem umgebauten Frachtcontainer reisten acht Promis vier Wochen lang durch Afrika. Und genau das war für Lilly anfangs der Horror: "Am Anfang, als ich den Container gesehen habe, dachte ich: 'Was habe ich gemacht? Warum, Lilly?'", verriet sie im Promiflash-Interview beim "Global Gladiators"-Pressday in Berlin. Trotz der spartanischen Unterkunft konnte der Campingneuling die Showteilnahme dennoch für gut heißen: "Die Spiele waren so cool, wir haben uns richtig auf die Spiele gefreut."



