Bekommt Bachelorette Jessica Paszka (27) etwa Schwierigkeiten im TV den Mann fürs Leben zu finden? Bislang fanden alle deutsche Rosenkavalierinnen – zumindest kurzzeitig – das große Liebesglück. Nur in der diesjährigen Staffel scheint irgendwie alles ein bisschen anders zu sein als sonst, zumindest wenn's nach Kim Gloss (24) geht. Die verrät jetzt bei der Bertelsmann Party gegenüber Promiflash: "Wir haben’s geguckt und mussten feststellen, dass 80 Prozent davon irgendwie ein bisschen – also nicht 100 Prozent heterosexuell sind. Ich kenne die Namen nicht, aber die kommen mir alle so vor. Die sind ja weiblicher als sie teilweise." Sind wirklich fast alle Kandidaten homo- oder bisexuell? Zumindest hinter den Kulissen soll es zwischen zwei der Single-Männern angeblich bereits heiß her gegangen sein.



