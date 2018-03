Lange dauert es nicht mehr zur Geburt! Im Februar gab Annett Möller (38) bekannt, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Ihre Tochter soll noch im Juni auf die Welt kommen. Und die Baby-Kugel der Moderatorin wächst... und wächst... "Der Bauchumfang ist noch größer geworden. Ich habe jetzt 105 cm, wie die Ärztin gerade gemessen hat, wo ich so denke: 'Also von ungefähr 65 cm auf 105?' Ich hoffe, dass sich das nachher alles wieder zurück schrumpft", erzählte die 38-Jährige im Promiflash-Interview am Rande der Bertelsmann Party 2017 in Berlin.



