Wer hätte das gedacht: Fräulein Menke (56) hat auch etwas für Frauen übrig! Zuletzt hörten Fans nicht mehr viel aus dem Liebesleben des ehemaligen "Neue Deutsche Welle"-Stars. Nur eine gefakte Liebelei mit einem 25-Jährigen kurz nach seinem Dschungelcamp-Auszug ließ auf seinen Beziehungsstatus schließen. Jetzt verriet Fräulein Menke im Promiflash-Interview bei der Fashionshow "Blanka Luz" by Nordisch Vodka aber, dass sie sich kürzlich in eine Frau verliebte. Eine fröhliche Liebesbotschaft kann sie leider trotzdem nicht zu verkünden. "Sie war verheiratet und der Mann hatte etwas dagegen und wirtschaftlich war sie auch gebunden. Das ist ja auch alles nicht so leicht im Leben", gab die 56-Jährige ihr Liebesunglück preis.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de