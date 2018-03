Verliebt, verlobt, verheiratet – für Ex-Bachelor-Kandidatin Inci (24) geht dieser Traum schon bald in Erfüllung. Kurz nach den Dreharbeiten mit Ex-Rosenkavalier Sebastian Pannek (30) hatte sie ihren Traummann kennengelernt. Nur wenige Monate später fiel ihr Schatz auch schon vor ihr auf die Knie. Für Inci ein ganz besonderer Moment, wie sie gegenüber Promiflash ausplauderte: "Es war wirklich so schön. Wie er das auch alles gemacht hat, es war wirklich ein Traum."



