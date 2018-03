Erster Sex bei Die Bachelorette – eigentlich ein Wunschtraum vieler Fans der RTL-Kuppelshow: Doch statt mit Jessica Paszka (27) soll es zwischen Kandidat Julian Sawatzki und einem noch unbekannten Konkurrenten heiß her gegangen sein. Promiflash hat jetzt bei einer Fashionshow in Hamburg mit dem Vertriebler gesprochen: "Es ist auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit gewesen, man lernt die Jungs sehr intensiv auch kennen. Ich sage nicht, es war so. Ich dementiere es auch nicht. Ob da was lief oder nicht, werde ich irgendwann erzählen, aber zum jetzigen Zeitpunkt behalte ich das erstmal für mich."



