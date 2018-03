Sie hat sich ihren langersehnten Traum erfüllt! Ex-GNTM-Kandidatin Giuliana Farfalla (21) hatte ihre Fans zuletzt mit einer haarigen Veränderung überrascht, doch nicht nur ihre Mähne musste sich einer Behandlung unterziehen: Giuliana legte sich jetzt unters Messer – und ließ sich ihre Brüste aufstocken! Die 21-Jährige könnte nicht glücklicher sein, wie sie Promiflash bei der Ernsting's Family Fashionshow verrät: "Ich wollte das schon immer machen. Und ich dachte, nach ‘Germany’s next Topmodel’ gehe ich das an und ja. [...] Ich bin megahappy."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de