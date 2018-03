Megaentspannte Hater-Abrechnung! YouTuberin Mirella hat über 300.000 Follower. Von vielen ihrer Fans bekommt die 22-Jährige in letzter Zeit eines immer wieder zu hören: Sie soll zugenommen haben. Darauf reagiert der Netz-Star jetzt auf seine ganz eigene Weise. Ganz gelassen zählt Mirella zwanzig Gründe auf, weshalb sie so kräftig geworden sein könnte. "Ich mag Essen – sehr! Die Pille hat meinen Hormonhaushalt komplett zerstört und ich hab einiges an Wasser angelagert – und Fett. Habe 'ne Schilddrüsenunterfunktion. [...] Neues Karriereziel: Durchbruch bei The Biggest Loser." Das kam an. Innerhalb einer Woche erhielt der Clip über 30.000 Likes.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de