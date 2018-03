Keine Ausreden: Sixpack-Mom Sarah Stage (33) zieht ihr krasses Work-out auch in ihrer zweiten Schwangerschaft komplett durch. So fehlt von einem Baby-Bäuchlein bisher auch jede Spur. Aber dem ungeborenen Sprössling gehe es prächtig, wie die Australierin auf Instagram klarstellte. "Dem Baby geht es bestens in meinem Bäuchlein. Es ist sicher, während ich trainiere. Mein Arzt hat mir die Erlaubnis gegeben, weiterhin während der Schwangerschaft zu trainieren", schrieb sie. Die Umstände hindern die 27-Jährige nicht daran, weiterhin an ihrem Fitness-E-Book zu arbeiten.



