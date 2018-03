Musikalischer Gruß von Joey Heindle (24)! Der Ex-Dschungelcamp-König steht nach der Traumhochzeit mit seiner Justine wieder im Tonstudio. Von dort sendete er ein besonderes Dankeschön an seine Fans. In einem Facebook-Clip sang er Elton Johns (70) Hit "Can You Feel The Love Tonight". Seine Follower waren begeistert: "Gänsehaut pur", "Ich liebe dieses Lied" oder "Megaschön und mit so viel Gefühl gesungen", lauteten nur drei der vielen User-Kommentare.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de