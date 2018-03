Sie sind das "Soy Luna"-Traumpaar! Karol Sevilla (17) und Ruggero Pasquarelli spielen in der beliebten Disney-Telenovela die Hauptcharaktere Luna und Matteo. Die beiden Teenies turteln im Laufe der Sendung heftig miteinander – für die Fans geht damit ein Wunsch in Erfüllung. Im Promiflash-Interview betonten die Schauspieler jetzt aber, dass ihre Beziehung nur auf der Leinwand existiert: "Das passiert immer, wie auch bei 'Violetta' mit Jorge und Tini, dass sich die Leute so etwas vorstellen, eine Liebe hinter der Kamera." – "Wir lachen darüber. Aber wir sind nur befreundet. Wir sagen immer 'Nein, nein, nein', aber das ist eben ihr Traum. Sie vermischen Realität und Fiktion."



