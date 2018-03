Steht jetzt das ultimative Battle der wohl unheimlichsten Horrorfilmfiguren des Jahres bevor? Grusel-Enthusiasten haben jetzt doppelten Grund zur Freude: Nicht nur die Neuverfilmung von Stephen Kings (69) "It" erscheint am 8. September in den deutschen Kinos. Mit "Annabelle: Creation" (deutscher Titel: "Annabelle 2") bekommt auch die aus "The Conjuring" bekannte, von einem Dämon besessene Puppe Annabelle ein weiteres Prequel – und das schon am 24. August. Welcher angsteinflößende Bösewicht lockt diesen Spätsommer wohl mehr neugierige Besucher in die Kinos?



