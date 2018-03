Happy wife, happy life? Jay Sean (36) ist seit acht Jahren mit Ehefrau Thara Prashad glücklich. Im Jahr 2013 wird die Liebe des Sängers und der Yoga-Lehrerin durch eine kleine Tochter namens Ayva gekrönt. Warum die Beziehung der beiden immer noch super funktioniert, verriet der 38-Jährige Promiflash jetzt nach einem Auftritt im Berliner Club "The Pearl": "Ich kaufe ihr eine Menge Handtaschen", witzelte er zunächst. In Wirklichkeit liegt die harmonisch Ehe der beiden aber an Tharas Verständnis für sein verrücktes Tour-Leben. "Ich könnte nie mit jemandem zusammen sein, der nicht verstehen würde, dass ich viel unterwegs bin. Meine Frau ist einfach superverständnisvoll", lüftete Jay sein Beziehungsgeheimnis.



