Was für eine Wasserratte! Hank das Hausschwein geht baden und nimmt seine fast 190.000 Instagram-Follower mit! Das niedliche Ferkel ist tierisch gefragt im Netz – egal was es macht, die Fans lieben es! Am liebsten verbringt der kleine Kerl die Zeit im kühlen Nass. Gut, dass seine Besitzerin diesen Badespaß in witzigen Pics und Clips festhält!



