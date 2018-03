Schon bald ist man nirgendwo mehr sicher vor den blutrünstigen, vom Himmel fliegenden Haien! 2013 mutierte der erste Teil der kultigen Sharknado-Filmreihe zum absoluten Trash-Hit. Jetzt geht der Wahnsinn weiter – am 6. August erscheint "Sharknado 5: Global Swarming". Erneut werden Tara Reid (41) und Ian Ziering (53) in die Hauptrollen schlüpfen. Der erste Trailer zum heiß erwarteten Streifen verrät jetzt allerdings eine krasse Neuerung: Im neuen Kapitel wüten die tödlichen Sharknados nicht mehr nur in den USA, sondern mittlerweile sogar weltweit!



