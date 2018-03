Das Netz trauert um Sofia Magerko! Das Teeniegirl mauserte sich nach ihrem Sieg bei einem ukrainischen Schönheitswettbewerb zu einem Instagram-Star. Innerhalb kürzester Zeit baute sie sich eine Community von 1.047 Followern auf. Am vergangenen Wochenende wollte sie ihre Netzgemeinde auch an einer Privatfeier teilhaben lassen, zu der sie sich gemeinsam mit ihrer 24-jährigen Freundin Daria auf den Weg machte. Schon bei der nächtlichen Fahrt verwandelt das Duo sein Auto zur Partylocation – die beiden Mädels jubeln, trinken, konzentrieren sich nicht auf die Straße. Plötzlich gibt es einen Knall, der Livestream wird schwarz, es herrscht unbehagliche Stille. Am nächsten Tag erfahren die Follower in den Nachrichten die traurige Wahrheit: Sofia Magerko verstarb mit nur 16 Jahren bei einem Unfall.



