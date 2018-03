Sie waren DAS Traumpaar bei Berlin - Tag & Nacht: Trotz jahrelangem Hin und Her fanden Peggy und Joe immer wieder zusammen – bis hin zur Traumhochzeit 2014. Im Februar dieses Jahres dann der Schock: Das Ehepaar ließ sich endgültig scheiden! Einen guten Draht haben der KFZ-Mechaniker und die Friseurin aber immer noch zueinander, näherten sich in den letzten Wochen sogar wieder an. Promiflash hat bei Joe mal nachgefragt, wie es gefühlstechnisch bei den beiden aussieht: "Wir haben Gefühle in dem Sinne, dass wir uns halt nahestehen. Was sich daraus ergibt, weiß ich nicht."



